اجرای پروژه احداث بادشکن غیرزنده در شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بامری صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای برنامههای مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش بادی، پروژه احداث بادشکن غیرزنده با استفاده از سرشاخه در منطقه شهرک محمدشاهکرم شهرستان زهک در حال اجرا است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری سیستان و بلوچستان افزود: این طرح با هدف کاهش اثرات مخرب بادهای فرساینده، تثبیت شنهای روان و کاهش تولید و انتشار گرد و غبار در سطح منطقه عملیاتی شده است.
وی بیان کرد: بادشکنهای غیرزنده با بهرهگیری از سرشاخههای درختی و با آرایش منظم و متناسب با جهت بادهای غالب منطقه اجرا میشوند. این سازهها با کاهش سرعت باد در نزدیکی سطح زمین، موجب افت انرژی جنبشی جریان هوا و در نتیجه کاهش جابجایی ذرات ماسه و خاک میشوند.
بامری افزود: ایجاد این موانع ضمن جلوگیری از پیشروی شنهای روان به سمت اراضی کشاورزی، راههای ارتباطی و مناطق مسکونی، بستر مناسبی را برای اجرای اقدامات بیولوژیک و استقرار پوشش گیاهی پایدار در مراحل بعدی فراهم میسازد.
وی گفت: احداث بادشکنهای غیرزنده یکی از روشهای مؤثر و اقتصادی در مدیریت مناطق بیابانی به شمار میرود و نقش مهمی در کنترل کانونهای تولید گرد و غبار، کاهش خسارات ناشی از طوفانهای ماسهای و حفاظت از زیرساختها و معیشت جوامع محلی ایفا میکند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: این پروژه در چارچوب برنامههای اجرایی مدیریت و کنترل ریزگردها و از محل اعتبارات مقابله با ریزگرد تأمین اعتبار و اجرا شده است.
