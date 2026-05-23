مالکی: نیروهای مسلح دست از روی ماشه برنداشتند

فداحسین مالکی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ اخیر گفت: ایران نه مذاکره را پذیرفت و نه آتش‌بس را، و نیروهای مسلح ما هیچ‌گاه دست از روی ماشه برنداشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن از این موضع‌گیری قاطع عقب‌نشینی کرد و دید که موضوع جدی است و هر روز بر تعداد یاران ایران افزوده می‌شود.

مالکی تأکید کرد: این ایستادگی باعث شد قدرت برتر منطقه و حتی معادلات بین‌المللی به نفع ایران تغییر کند و کشورهای زیادی که پیشتر تردید داشتند، رسماً موضع حمایتی خود را اعلام کنند.

نماینده زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کردند پس از شهادت فرماندهان، ایران دچار تزلزل می‌شود اما بچه‌های نیروهای مسلح نشان دادند که مصمم‌تر از همیشه در برابر دشمن ایستاده‌اند و این رمز پیروزی ملت ایران است.