رفع تصرف بیش از ۴۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان فارسان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از زمینخواری، با تلاش شبانهروزی یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل، پهنه گستردهای از اراضی دولتی که توسط افراد سودجو و زمین خوار تصرف شده بود؛ به بیتالمال بازگشت.
وی تصریح کرد: این آزادسازی نزدیک ۴/۷ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه موسوم به «دره حنا» شهرستان فارسان است؛ که با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان و شهرستان شناسایی و اقدامات قانونی برای بازپسگیری آن آغاز شد.
حسینی با اشاره به ارزش ریالی این اراضی افزود: کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمینهای رفع تصرف شده را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از تعامل سازنده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، بیان داشت: این عملیات با هماهنگی کامل مراجع قضایی و انتظامی شهرستان فارسان و با حضور مقتدرانه نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل اجرا شد؛ تا پیامی روشن به متصرفان اراضی دولتی باشد.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: خط قرمز ما حفاظت از بیتالمال و حقوق عامه مردم است و تیمهای گشت و نظارت یگان حفاظت بهصورت مستمر و شبانهروزی تمامی نقاط استان را رصد میکنند تا از هرگونه ساختوساز غیرمجاز و تصرف عدوانی جلوگیری شود؛ لذا از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را جهت پیگیری سریع به شماره تلفن ۳۳۳۳۳۳۱۷ گزارش نمایند.
