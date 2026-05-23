یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در هشداری صریح به فعالان حوزه تجهیزات بازی اعلام کرد که استانداردسازی این فضاها دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک الزام اجباری است که هیچ‌گونه قصوری در آن پذیرفته نخواهد شد.

محمدی با بیان اینکه تمامی تجهیزات بازی، از شهربازی‌های بزرگ تا خانه‌های بازی کوچک، باید از فیلترهای فنی عبور کنند، اظهار داشت: هیچ دستگاهی بدون داشتن تأییدیه استاندارد حق فعالیت ندارد. بازرسان ما به صورت مستمر در حال پایش تجهیزات هستند و در صورت مشاهده کمترین نقص فنی، پلمبِ بی‌درنگِ وسیله بازی، کمترین اقدامی است که در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: بخشی از مسئولیت حفظ جان کودکان بر عهده متولیان شهری است. مدیرکل استاندارد استان ایلام با خطاب قرار دادن شهرداری‌ها تأکید کرد: انتظار می‌رود شهرداری‌ها به عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری، فراتر از نگاه‌های معمول، نسبت به نگهداری دوره‌ای، بروزرسانی زیرساخت‌های ایمنی و پایش مداوم زمین‌های بازی در پارک‌ها اقدام کنند. ایمنی، موضوعی نیست که بشود آن را به حاشیه برد؛ اینجا بحث سلامت سرمایه‌های انسانی جامعه است.

وی گفت: استاندارد ایلام در حالی تشدید نظارت‌ها را در فصل گرما کلید زده که هدف نهایی این اقدام، تبدیل محیط‌های بازی به فضایی کاملاً ایمن و قابل اعتماد برای کودکان است.