به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر نورالدینی، با تأکید بر اینکه شبکه توزیع سوخت کشور بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای فعال است، وضعیت ذخایر را مطلوب ارزیابی کرد.

وی با اشاره به حذف مراجعات حضوری، از اجرای طرح «صدور آنی کارت سوخت» خبر داد که متقاضیان می‌توانند بدون حضور در دفاتر پلیس+۱۰، کارت خود را از طریق سامانه اینترنتی ثبت و ظرف ۴۸ ساعت دریافت کنند. همچنین در راستای بهبود دسترسی عمومی، زمان شارژ کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از نیمه‌شب به ۶ صبح تغییر یافت.

نورالدینی با تأکید بر اولویتِ استفاده از کارت شخصی، از برنامه‌ریزی برای عرضه بنزین سوپر وارداتی در یزد خبر داد که قیمت نهایی آن بر اساس نرخ بورس و هزینه‌های جانبی تعیین و توسط شرکت واردکننده اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد در پایان، مبنای تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل گازوئیلی را عملکرد واقعی خودروها دانست.

وی تأکید کرد: سهمیه سوخت تنها بر اساس اطلاعات دقیق ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند، از جمله بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های قانونی تخصیص می‌یابد تا ضمن نظارت دقیق، از توزیع هدفمند منابع اطمینان حاصل شود.