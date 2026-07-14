تجهیز ۱۲۰ ناحیه پخش به فرآیند صدور آنی کارت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بهمنظور پیادهسازی برنامههای کلان هوشمندسازی و با هدف ارتقای استانداردهای خدمترسانی به عموم هموطنان، طرح «صدور آنی کارت هوشمند سوخت» را بهعنوان یکی از پروژههای راهبردی و زیرساختی، عملیاتی کرده است. این اقدام که بخشی از تحول دیجیتال در زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور به شمار میرود، فرایندهای سنتی و زمانبر گذشته را با مدلهای چابک عملیاتی جایگزین کرده و به یکی از محورهای اصلی و کارآمد در نظام توزیع کارت سوخت تبدیل شده است.
آغاز فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت
فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت که در بهمن ۱۴۰۴ بهصورت آزمایشی در تهران آغاز شد، نقطه عطفی در مدیریت فرایندهای اداری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به شمار میرود.
پیش از پیادهسازی این زیرساخت جدید، متقاضیان دریافت کارت سوخت با چرخهای پیچیده از فرایندهای اداری روبهرو بودند که زمانبندی تحویل کارت را گاهی تا ۴۵ روز افزایش میداد که با استقرار سامانههای صدور آنی، این بازه زمانی به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته است. این تغییر رویکرد عملیاتی، افزونبر ارتقای شاخصهای رضایتمندی عمومی، فشار کاری وارده بر شبکههای توزیع پستی را نیز بهصورت محسوسی مدیریت کرده است.
گسترش شبکه زیرساختی در ۱۲۰ ناحیه کشور
بررسیهای میدانی نشان میدهد ۱۲۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به دستگاههای صدور آنی کارت سوخت مجهز شده و قرار است طی ماههای آینده تمامی ۲۴۰ ناحیه در سراسر کشور به این فرایند مجهز شوند. این اتفاق تغییری بنیادی در ساختار خدمترسانی ایجاد کرده است. دستیابی تمامی مناطق ۳۷گانه و نواحی تابعه به این زیرساخت فنی، تأثیر مستقیمی بر پایداری سوخترسانی و مدیریت تقاضا داشته است.
چابکی ایجادشده در عملیات صدور، این امکان را برای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فراهم کرده است که با مدیریت هوشمند تقاضای روزانه، از بروز صفهای انتظار در مناطق پیشگیری، و روند توزیع را با دقت و سرعت بالاتری هدایت کند.
مسیرهای دریافت کارت هوشمند سوخت
اکنون زیرساختهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بهگونهای طراحی شده است که متقاضیان میتوانند بسته به شرایط و نیاز خود، یکی از سه مسیر زیر را برای ثبت دریافت کارت هوشمند سوخت انتخاب کنند:
۱. درگاه دفاتر پلیس +۱۰: این مسیر سنتی برای متقاضیانی که تمایل به طی فرایندهای اداری متداول دارند در دسترس است و فرایند تولید و تحویل کارت در این روش در چهارچوبهای زمانی پیشین (حدود ۴۵ روز) انجام میشود.
۲. سامانه اینترنتی (FCS): درگاه الکترونیک fcs.niopdc.ir سریعترین و کارآمدترین گزینه برای متقاضیان است که بهمنظور ثبت درخواست غیرحضوری در نظر گرفته شده است. متقاضیان در این روش ضمن ثبت تقاضا برای دریافت کارت هوشمند سوخت، میتوانند گزینه ارسال پستی را انتخاب کنند که طی ۷ تا ۱۰ روز کاری، کارت سوخت تولیدشده به نشانی متقاضی ارسال میشود.
۳. طرح صدور آنی (یکروزه): در این شیوه، پس از ثبت درخواست در سامانه fcs.niopdc.ir، متقاضی باید گزینه «تحویل حضوری» را انتخاب و ۲۴ ساعت پس از نهاییشدن فرایند در سامانه، با مراجعه به ناحیه منتخب شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کارت سوخت خود را دریافت کند. باید توجه داشت که مراجعه حضوری و بهموقع متقاضی پس از دریافت پیامک آمادهبودن کارت هوشمند سوخت الزامی است تا از ایجاد صفهای انتظار طولانی جلوگیری شود.
گامی بهسوی چابکسازی زنجیره توزیع
درنهایت، عملیاتیسازی سامانه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی ۱۲۰گانه کشور، فقط نوعی ارتقای خدماتی نیست، بلکه بازتعریفی بنیادی در معماری زنجیره توزیع سوخت به شمار میآید. این پروژه با عبور از مدلهای متمرکز و پرچالش گذشته توانسته است با انتقال زیرساختهای فنی به مناطق عملیاتی، لایههای مدیریت توزیع را هوشمندتر و چابکتر سازد.
فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت نهتنها تابآوری شبکه توزیع را در برابر نوسانهای تقاضا افزایش داده، بلکه بستری پایدار برای مدیریت دقیقتر سوخترسانی در سراسر کشور فراهم کرده است. این دستاورد بومی، نویدبخش دورانی جدید در مدیریت فناوریمحور توزیع خدمات سوخترسانی است که بر پایه اتکا به توان داخلی و بهینهسازی حداکثری فرایندهای خدمترسانی استوار شده است.
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