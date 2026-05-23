به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، مریم خاک‌رنگین، همزمان با هفته ملی جمعیت، گفت: با درک چالش‌های نوظهور، طرح «مراقب همراه» از امسال به صورت آزمایشی در سراسر کشور کلید خواهد خورد تا با تمرکز بر حفظ پویایی کانون خانواده، گره‌های کور مسیر فرزندآوری باز شود.

تحلیل تبعات خروج از پنجره جمعیتی

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور خاطرنشان کرد: ایران که از دهه هشتاد خورشیدی وارد فرصت استراتژیک پنجره جمعیتی شده بود، اکنون با سرعتی بالا در حال خروج از این موقعیت است. خاک‌رنگین با تبیین دیدگاه سازمان نسبت به تبعات اجتماعی این پدیده افزود: کاهش نرخ جوانی می‌تواند منجر به سکوت تدریجی پارک‌ها، کاهش نیروی خلاق و مولد در عرصه‌های علمی و هنری، و فشار مضاعف بر سیستم‌های مراقبتی و صندوق‌های حمایتی شود. بر همین اساس، رویکرد ما از حمایت منفعل به مداخله فعال خدماتی تغییر یافته است تا روح زندگی و نشاط را در رگ‌های کانون خانواده حفظ کنیم.

جزئیات حمایت از ۴۵ هزار خانواده و ارقام مستمری سال ۱۴۰۵

خاک‌رنگین در تشریح آمارهای حمایتی اظهار داشت: در حال حاضر، ۴۱,۶۵۳ خانواده دارای فرزند دوقلو (تا دهک ۵) و ۳,۱۹۱ خانواده دارای فرزند سه‌قلو و بیشتر (تا دهک ۷) تحت پوشش سازمان هستند. وی مبالغ مستمری ماهانه در سال ۱۴۰۵ را به شرح زیر اعلام کرد:

خانوارهای ۴ نفره (دوقلوها) : ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

خانوارهای ۵ نفره و بالاتر (سه‌قلو و بیشتر) : ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان

وی همچنین یادآور شد: حمایت‌های تغذیه‌ای هوشمند شامل شیرخشک رایگان و کمک‌هزینه تغذیه برای کودکان زیر ۲ سال در نظر گرفته شده است. به گفته وی، استمرار این حمایت‌ها منوط به تأیید پایش رشد کودک در مراکز بهداشت است تا سلامت نوزاد به عنوان اولویت اصلی خانواده و سازمان تضمین شود.

طرح «مراقب همراه»؛ تدبیری برای حمایت از خانواده

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی با استناد به تحقیقات میدانی انجام شده، تصریح کرد: بزرگترین مانع خانواده‌های چندقلو، صرفاً هزینه‌ها نیست، بلکه فرسودگی روانی والدین و انزوای ناخواسته مادران نیز می‌باشد. لذا طرح مراقب همراه با دو محور اصلی اجرا می‌شود:

حمایت در بطن خانه: به جای جدا کردن وظایف، یک «مراقب» در کنار مادر قرار می‌گیرد تا والدین بتوانند تعادل میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی خود را حفظ کنند.

اشتغال‌آفرینی مبتنی بر اعتماد: مراقبان از میان بانوان شریف و بااصالت تحت پوشش بهزیستی انتخاب می‌شوند. این افراد که خود مادرانی باتجربه و«امین سازمان» هستند، پس از آموزش تخصصی، امنیت خاطر و آرامش را به فضای زندگی چندقلوها هدیه می‌دهند.

وی در پایان، حل ابرچالش جمعیت را فراتر از اعداد و ارقام دانست و تأکید کرد: این موضوع نیازمند همدلی ملی و بازتعریف مسئولیت ما در قبال آینده ایران است.سازمان بهزیستی با اجرای آزمایشی طرح مراقب همراه، گامی عملی برداشته است تا نشان دهد در مسیر شیرین اما دشوار بزرگ کردن فرزندان، هیچ خانواده‌ای تنها نیست و آغوش جامعه برای حمایت از کودک، مادر و پدر همیشه باز است.