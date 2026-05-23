«اردیبهشت کتاب» تا جمعه ۸ خرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر،علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، از تمدید رویداد «اردیبهشت کتاب» تا جمعه ۸ خردادماه خبر داد.
این رویداد که با شعار «در هوای کتابخوانترین رهبر دنیا» و به یاد شهید آیتالله العظمی خامنهای برگزار میشود، با استقبال بینظیر مخاطبان روبهرو شده است.
رمضانی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به استقبال پرشور علاقهمندان به کتاب و فرهنگ مطالعه، و همچنین درخواستهای مکرر بازدیدکنندگان، رویداد «اردیبهشت کتاب» تا پایان روز جمعه ۸ خردادماه تمدید شد.
وی افزود: این رویداد که از تاریخ بیستوسوم اردیبهشتماه آغاز شده بود، با استقبال فراتر از انتظار و پرشور اقشار مختلف، بهویژه دانشآموزان و مراجعات گروهی مدارس مواجه گردید. به دلیل درخواستهای مکرر مردمی و در پاسخ به این نیاز عمومی، علیرغم فشار کاری مضاعف بر همکاران، تصمیم بر آن شد که زمان برگزاری این رویداد تا روز جمعه تمدید گردد تا مجموعه باغ کتاب بتواند با کیفیت بیشتری میزبان خیل مشتاقان باشد.
مدیرعامل باغ کتاب تهران افزود: این تصمیم پس از رایزنی با دستاندرکاران و بررسی ظرفیتهای اجرایی مجموعه اتخاذ شده است تا فرصت بیشتری برای بهرهمندی هموطنان عزیز از این رویداد فرهنگی فراهم شود. گفتنی است «اردیبهشت کتاب» از ۲۳ اردیبهشت در فضای ۶۵ هزار مترمربعی باغ کتاب تهران آغاز شده بود و قرار بود تا سوم خرداد ادامه یابد. در این رویداد حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب از ۱۸۰ هزار عنوان و بیش از هزار ناشر عرضه میشود. بازدیدکنندگان میتوانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب از این رویداد بازدید کنند. کتابها با ۱۵ درصد تخفیف و سایر خدمات باغ کتاب با حداقل ۱۰ درصد تخفیف به علاقهمندان ارائه میشود.
رمضانی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای باقیمانده نیز برنامههای متنوع فرهنگی از جمله نشستهای تخصصی با حضور نویسندگان و کارشناسان، رونمایی از کتابهای جدید و ویژهبرنامههای گرامیداشت شهدای مقاومت ادامه خواهد داشت.
