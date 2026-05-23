تاوان میلیاردی ثبت‌ نکردن موجودی انبار در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز شنبه از محکومیت سنگین یک متخلف به دلیل ثبت‌نکردن مواد خوراکی در سامانه جامع انبارها خبر داد و اعلام کرد: پرونده‌ای مربوط به کشف مواد خوراکی به ظن قاچاق به ارزش ۸۷ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال، در شعبه دهم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان فردیس مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فردیس این محموله را در جریان بازرسی از یک واحد انباری کشف و گزارش آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. پس از رسیدگی و با توجه به شواهد موجود، تخلف عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها برای شعبه محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، متخلف به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا محکوم شد.

این حکم هشداری جدی به انبارداران و فعالان اقتصادی برای ثبت دقیق موجودی در سامانه‌های رسمی است.