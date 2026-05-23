نصب سنگ یادبود شهید «رضا رحیمی» در چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نصب و رونمایی از سنگ یادبود شهید والامقام «رضا رحیمی»، مربی مجاهد و شهید عرصه تعلیم و تربیت، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی، امام جمعه، فرماندار و جمعی از همرزمان و مردم شهیدپرور شهرستان چهارباغ برگزار شد.

در این مراسم معنوی که در جوار مزار شهید «الیاسی» و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر برگزار گردید، حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، بار دیگر بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.

حضور گسترده مسئولان و اقشار مختلف مردم در این آیین، نشان‌ روشن از پایبندی جامعه به ارزش‌های متعالی شهدایی است که عمر خود را در مسیر اعتلای فرهنگ، دانش و تربیت فرزندان این مرز و بوم صرف کردند.

بی‌تردید، نام و یاد شهید مربی مجاهد، «رضا رحیمی»، همواره در دفتر افتخارات این سرزمین جاودان خواهد ماند.