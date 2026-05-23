خضریان: زمان به ضرر آمریکا و ترامپ در حال سپری شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان با اشاره به تحولات و گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد مذاکرات بین ایران و آمریکا، اظهار داشت: با توجه به اینکه در چند موضوع مانند مدیریت تنگه هرمز، جبهه مقاومت، عدم امکان خروج مواد هسته ای از خاک کشور هیچ عقب نشینی ای از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام نخواهد شد و از طرفی هم سابقه زیاده خواهی آمریکا و تلاش برای فشار از سوی افکار عمومی و تکرار ادعاهای قبلی در فضای رسانه ای، فکر نمی‌کنم به توافقی نزدیک شده باشیم.

وی افزود: به همین دلیل است که ترامپ ادعا می‌کند که ایران برای توافق زمان ندارد و فرامتن این اظهارات این است که خود آمریکا در حال از دست دادن زمان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح چرایی اینکه به چه دلیل زمان به ضرر آمریکا در حال سپری شدن است، تصریح کرد: تحولات داخلی آمریکا و رسانه های غربی و آمریکایی و همچنین رای اخیر سنای ایالات متحده علیه نشان می‌دهد افکار عمومی در آمریکا علیه ترامپ شکل گرفته است و کسی حاضر نیست در آمریکا مسئولیت شکست این کشور مقابل جمهوری اسلامی را بپذیرد.