به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری آئین تجلیل از هنرمندان و شاعران شعر آئینی، پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از مسئولان فرهنگی در دفتر مدیرکل برگزار شد.

در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی دقیق برای تقدیر از مفاخر شعر آئینی تشکیل شد، میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ضمن بررسی ابعاد اجرایی این رویداد، بر اهمیت پاسداشت فرهنگ عاشورایی تأکید کرد.

در این جلسه، محمد میر دبیر انجمن شعر آئینی، سرهنگ طهماسبی مسئول بسیج هنرمندان، غلامرضا نعمت‌پور مسئول انجمن سینمای جوان به همراه معاونین فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

حاضران در این جلسه به تبادل نظر پیرامون شاخص‌های انتخاب هنرمندان، زمان‌بندی و نحوه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه پرداختند.

نشست هماهنگی برگزاری آئین تجلیل از هنرمندان و شاعران شعر آئینی در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گامی مؤثر در جهت تکریم مفاخر شعر آیینی و پاسداشت فرهنگ عاشورایی در استان است.