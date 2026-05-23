به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، با گذشت بیش از سه هفته از آغاز عملیات حج ۱۴۰۵، تیم‌های پزشکی و پرستاری در مکه مکرمه به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمت به زائران ایرانی هستند.

طبق آمار رسمی، تا به امروز در مجموع ۳۷ هزار و ۴۲۹ ویزیت در درمانگاه‌های مکه مکرمه و ۸ هزار و ۳۱۲ ویزیت در مدینه منوره انجام شده است. در شهر مکه، درمانگاه «میدان» با ۹ هزار و ۷۶۱ مراجعه، پرکارترین مرکز بوده است. پس از آن درمانگاه‌های «ارکان بکه» با ۸ هزار و ۵۹۵، «ابراج نوازی» با 7 هزار و 612 و افاد ضیافه 5 هزارو 535، «اصیل نوران» 4 هزا و 3 و ایلاف قنوان هم با ۲ هزار و ۳۷۵ مراجعه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین مرکز پزشکی «اصیل نوران» به عنوان درمانگاه مرکزی، خدمات تخصصی و پایش‌های مداوم را بر عهده داشته است.

ثبت بیش از ۹۲ هزار خدمت درمانی و پرستاری

بر اساس اعلام مرکز پزشکی حج و زیارت، تا پایان روز شنبه(۲ خرداد)، در مجموع ۹۲ هزار و ۴۵۰ مورد خدمت درمانی و بهداشتی به زائران ارائه شده است. این آمار شامل ۳۶ هزار و ۹۶۰ ویزیت عمومی، ۸ هزار و ۵۳۴ ویزیت تخصصی و همچنین صدور ۳۶ هزار و 65 نسخه دارویی برای حجاج است. علاوه بر این، ۱۰ هزار و ۸۴۵ مورد خدمات پرستاری متنوع نیز در کارنامه این مرکز ثبت شده است.

جزئیات خدمات پرستاری و کلینیکی

بخش پرستاری مرکز پزشکی در مکه مکرمه با انجام ۶ هزار و ۱۴۴ مورد تزریق عضلانی، یک هزار و ۴۱۴ مورد تزریق سرم و یک هزار و ۴۴۰ تزریق وریدی، به زائران خدمات ارائه داده است. همچنین اقداماتی نظیر ۴۱۰ مورد نوار قلب، ۳۳۴ مورد پانسمان، ۱۸۱ مورد تست قند خون ، 215 مورد فشار خون ، 135 مورد سرم تراپی و ۱۶۶ مورد کنترل علائم حیاتی برای پایش سلامت زائران انجام شده است.

وضعیت بستری و علت‌های شایع مراجعات

این گزارش‌ حاکیست که میانگین مراجعات به مراکز درمانی ۲.۴۳ بار به ازای هر زائر است. بیشترین علل مراجعه زائران به ترتیب گلودرد، دردهای مفاصل، سرفه‌های مکرر، علائم سرماخوردگی، کمردرد، ضعف و بی‌حالی و سردرد بوده است.

در بخش اعزام‌ها، تاکنون ۱۴۵ زائر به بیمارستان‌های سعودی اعزام شده‌اند که از این تعداد ۱۳۰ نفر پس از بهبودی مرخص شده و در حال حاضر ۱۰ زائر بستری و تحت مراقبت هستند. متأسفانه تاکنون ۴ مورد فوتی نیز در میان زائران گزارش شده است.

مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در تجمعات، از زائران خواست تا برای حفظ توان جسمی خود جهت انجام مناسک ایام تشریق، استراحت کافی و نوشیدن مایعات را در اولویت قرار دهند.