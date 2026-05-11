ارائه بیش از ۱۶ هزار خدمت درمانی و پزشکی به حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با انتشار اطلاعیهای با اشاره به حضور و خدماترسانی کادر بهداشت و درمان جمعیت هلالاحمرایران در مراسم حج تمتع در کشور عربستان، اعلام کرد: از ابتدای عملیات حج ، به تریتب۹ هزار و ۲۶۵ و ۷هزار و ۴۵۵ خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز هلال احمر ایران در مدینه و مکه به حجاج ارائه شده است.
این اطلاعیه میافزاید در این مدت در مجموع ۶ هزار و ۲۰۹ مورد ویزیت عمومی در مطب های هتلهای محل اقامت زائران ایرانی و ۲۷۹ ویزیت پزشکان متخصص به حجاج ارائه شده است. همچنین تاکنون ۲۸ زائر برای مداوا در بیمارستان های کشور میزبان بستری شدند که اکثر آنها مرخص و در حال حاضر ۴ زائر در مدینه و ۵ زائر در مکه تحت درمان قرار دارند.
ارائه خدمات پاراکلینیکی ، پرستاری، مددکاری ، امداد و انتقال و تحویل دارو در داروخانه ها از جمله خدمات ارائه شده به زائران کشورمان در این مدت بوده است.
بر اساس این گزارش، در مدینه منوره دو درمانگاه شبانهروزی فعال است و در مکه مکرمه نیز پنج درمانگاه شبانهروزی راهاندازی شده و خدمات درمانی به زائران بهصورت مستمر ارائه میشود وتاکنون بیماری حاد و نگرانکنندهای مشاهده نشده است.
