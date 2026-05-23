تاکید مدیرکل محیط زیست بوشهر بر هزینه کرد صحیح اعتبارات آلایندگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح شنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص شهرداری آبدان اظهار کرد: یکی از اولویت های مهم در استان باید هزینه کرد صحیح اعتبارات آلایندگی باشد.

وی اضافه کرد: پروژه احداث آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری آبدان نقش مهمی در مصرف بهینه آب داشته و اجرای پروژه تپه تفریحی گردشگری گلدانو چشم اندازی زیبا برای شهر آبدان است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: با انجام چنین پروژه هایی، اعتبارات آلایندگی به درستی و هدفمند هزینه شده است.

انجام‌ پروژه های شاخص و اثر گذار است

خورشیدی مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر نیز در این بازدید از روند فعالیت های عمرانی شهرداری آبدان ابراز رضایت کرد و گفت: شهرداری آبدان یکی از شهرداری های برتر استانی در انجام‌ پروژه های شاخص و اثر گذار است که نقش مهمی در توسعه و آبادانی شهر آبدان داشته است.

مسئولان استانی تداوم حمایت‌های استانی برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و خدماتی تأکید کردند.

در این بازدید، پروژه‌های مهم و اثرگذار آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری، تپه تفریحی گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، مهمانسرا و ساختمان جلسات شهرداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.