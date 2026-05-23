۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

تاکید مدیرکل محیط زیست بوشهر بر هزینه کرد صحیح اعتبارات آلایندگی

بوشهر- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر ضرورت هزینه کرد صحیح اعتبارات آلایندگی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح شنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص شهرداری آبدان اظهار کرد: یکی از اولویت های مهم در استان باید هزینه کرد صحیح اعتبارات آلایندگی باشد.

وی اضافه کرد: پروژه احداث آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری آبدان نقش مهمی در مصرف بهینه آب داشته و اجرای پروژه تپه تفریحی گردشگری گلدانو چشم اندازی زیبا برای شهر آبدان است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: با انجام چنین پروژه هایی، اعتبارات آلایندگی به درستی و هدفمند هزینه شده است.

انجام‌ پروژه های شاخص و اثر گذار است

خورشیدی مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر نیز در این بازدید از روند فعالیت های عمرانی شهرداری آبدان ابراز رضایت کرد و گفت: شهرداری آبدان یکی از شهرداری های برتر استانی در انجام‌ پروژه های شاخص و اثر گذار است که نقش مهمی در توسعه و آبادانی شهر آبدان داشته است.

مسئولان استانی تداوم حمایت‌های استانی برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و خدماتی تأکید کردند.

در این بازدید، پروژه‌های مهم و اثرگذار آب‌شیرین‌کن فضای سبز شهرداری، تپه تفریحی گردشگری گلدانو، بلوار غدیر، مهمانسرا و ساختمان جلسات شهرداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.

کد مطلب 6838455

