به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستینبار، دستنوشتهای از شهید حسین امیرعبداللهیان منتشر شده که در آن، رویکرد و نگاه او نسبت به مفهوم مذاکره در سیاست خارجی تشریح شده است. این دستنوشته که بهعنوان یکی از مواضع صریح او در حوزه دیپلماسی مطرح شده که بر استمرار مسیر گفتوگوهای بینالمللی در کنار تأکید بر هدفمحوری مذاکرات اشاره دارد.
در این دستنوشته آمده است: «ما هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردهایم. اما مذاکره را برای حصول منافع و رسیدن به منافع مشترک و متقابل مفید میدانیم، نه مذاکره برای خودِ مذاکره و یا استفاده از آن بهعنوان ابزار بازی سیاسی.»
این بخش از یادداشت، بر تفکیک میان «مذاکره هدفمند» و «مذاکره نمایشی یا ابزاری» تأکید دارد؛ رویکردی که در سالهای اخیر بارها در ادبیات دیپلماتیک ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته و بهعنوان یکی از اصول ثابت سیاست خارجی کشور مطرح بوده است.
انتشار این دستنوشته در شرایطی صورت میگیرد که فضای منطقهای و بینالمللی همچنان تحت تأثیر تحولات امنیتی و سیاسی قرار دارد و موضوع گفتوگو میان ایران و آمریکا، بهعنوان یکی از محورهای اصلی تحولات دیپلماتیک، در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
