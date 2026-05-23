به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در دویست و شصت و پنجمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، با ترسیم جایگاه راهبردی اصفهان در اقتصاد و امنیت ملی، نسبت به تداوم ناترازیهای انرژی و فشارهای تحمیلی بر این استان هشدار داد.
جمالینژاد با اشاره به پیشینه درخشان این استان در روزهای سخت کشور اظهار داشت: «مردم و مسئولان اصفهان از روزهای نخست دفاع مقدس، در خط مقدم جبههها و در عملیاتهای غرورآفرینی همچون عملیات رمضان، بیشترین جانفشانیها را داشتهاند. امروز نیز اصفهان با سهم ۱۲ درصدی در تولید طلای کشور، نقشآفرینی در تولیدات سنگین صنعتی، محصولات گازی، لبنیات و پیشتازی در زیستبوم استارتاپی، تکیهگاه اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود.»
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم صراحت و صداقت در پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: «باید با مردم صادق بود. امروز اگر حاکمیت قانون و مشروعیت تصمیمات ساختاری حفظ نشود، اقدامات خودسرانه جایگزین نظم اجتماعی خواهد شد. دغدغه اصلی ما حفظ نظم، امنیت و جلوگیری از فروپاشی هنجارهاست؛ لذا هرگونه برداشت غیرقانونی از منابع استان یا تصمیمگیریهای فرادستگاهیِ بدون ضابطه، خط قرمز مدیریت استان است؛ حتی اگر این تخلفات از سوی مقامات رسمی صورت گیرد.»
تنهایی اصفهان در پسِ ناترازی انرژی
جمالینژاد با انتقاد از پروژههای نیمهتمام و بحرانهای زیستمحیطی افزود: «در دهه ۶۰ وقتی استانی دچار بحران و جنگزدگی میشد، تمام توان کشور برای حمایت از آن بسیج میشد. اما امروز که صنایع بزرگ این استان میلیاردها دلار خسارتِ ناشی از قطعیها و ناترازیهای انرژی را تحمل میکنند و شبکه برق اصفهان بار سنگینی را برای شبکه سراسری کشور به دوش میکشد، اصفهان در حل بحرانهایش تنها مانده است.»
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت به یک نقطه بحرانی رسیده است، تصریح کرد: «تداوم این فشارها بدون آنکه متناسب با آن، زیرساختهای استان تقویت شود، خلاف انصاف و عدالت مدیریتی است.»
مطالبه شفافیت برای آینده
استاندار اصفهان در پایان با مطالبه پاسخ صریح از مسئولان کشوری حوزه انرژی حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: «ما به عنوان متولیان استان مایل هستیم بدانیم که آیا تصمیمگیریها میان دستگاهها بر مدار عدالت انجام میشود یا خیر؟ نجابت مردم اصفهان نباید ابزاری برای تضییع حقوق آنان قرار گیرد.»
جمالینژاد در پایان تصریح کرد: «ما برای آغاز سال کاری جدید نیازمند شفافیت کامل هستیم تا تکلیف خود را در قبال پروژههای بزرگی چون مسکن، محیطزیست و حفظ پایداری صنایع استراتژیک بدانیم؛ چرا که اصفهان زنده است و برای نفس کشیدن در مسیر توسعه ملی، نیازمند نگاهی عادلانه و فارغ از تبعیضهای ساختاری است.»
