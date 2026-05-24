مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس، گفت: چند روز قبل، نشست این فراکسیون برای تعیین استراتژی حضور در انتخابات هیئت‌ رئیسه مجلس برگزار شد. البته تصمیم‌گیری نهایی فراکسیون مستقلین درباره انتخابات هیئت رئیسه، عصر فردا (یکشنبه ۳ خرداد ماه) انجام خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره گزینه‌های مطرح برای انتخاب ریاست مجلس در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم اظهار داشت: تا این لحظه، نشنیدم که فرد دیگری برای تصدی ریاست مجلس تلاش کند و بعید می‌دانم در این بخش تغییری ایجاد شود. با توجه به شرایط کشور و نقش‌آفرینی مهم محمدباقر قالیباف در حوزه دیپلماسی و میدان، تصورم این است که وی نسبت به دوره‌های قبل رأی بالاتری خواهد داشت و در مقام رئیس مجلس ابقا شود.

وی همچنین درباره رقابت بر سر کرسی‌های نواب رئیسی مجلس شورای اسلامی افزود: تا این لحظه، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عبدالرضا مصری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و علیرضا منادی سفیدان نامزدهای نواب رئیسی مجلس هستند.

گفتنی است، قرار است انتخابات هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم روز دوشنبه (۴ خرداد ماه) برگزار شود.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.

در حال حاضر، محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، عباس پاپی‌زاده، رضا جباری، صدیف بدری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سید جلیل میرمحمدی اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند.

