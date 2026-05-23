سازمان تجارت دریایی انگلیس: تحرکات مشکوکی در خلیج عدن جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارش های دریافتی از منابع مختلف از تحرکات مشکوک در داخل خلیج عدن حکایت دارد.
سازمان تجارت دریایی انگلیس بیان کرد: گزارشهایی مبنی بر نزدیک شدن قایقها به کشتیها در خلیج عدن، از جمله قایقی که حامل نردبان و سلاح بود، منتشر شده است.
ساعاتی قبل نیز سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی جدید برای یک فروند نفتکش تجاری در آبهای نزدیک به جزیره «سقطری» یمن خبر داد.
بر اساس بیانیه این نهاد نظامی غربی، این دومین حادثه امنیتی مشابه در کمتر از ۴۸ ساعت گذشته در این منطقه استراتژیک است.
سازمان عملیات دریایی انگلیس روز شنبه از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی دیگری برای یک فروند نفتکش در آبهای نزدیک جزیره «سقطری» خبر داده و اعلام کرده بود: یک شناور کوچک با ۵ سرنشین به یک نفتکش در ۲۰۰ مایلی غرب سقطری نزدیک شده است. نزدیکترین فاصله این شناور به کشتی، ۱۰۰ متر بوده است.
سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داده بود که با احتیاط حرکت کنند.
در این بیانیه همچنین آمده بود: تیم امنیتی مسلح نفتکش با شلیک گلولههای هشدار دهنده، قایق را مجبور به تغییر مسیر کرد.
روز گذشته نیز سازمان عملیات دریایی انگلیس از دریافت گزارشهایی درباره حادثه امنیتی برای یک فروند نفتکش در آبهای نزدیک جزیره «سقطری» خبر داده بود.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که یک نفتکش در ۱۸۱ کیلومتری شمال سقطری، تأیید میکند که یک قایق کوچک حامل پنج نفر به آن نزدیک شده است.
