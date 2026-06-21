  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

حادثه امنیتی در سواحل یمن

حادثه امنیتی در سواحل یمن

حادثه‌ای در فاصله ۵۰ مایل دریایی جنوب‌شرق الشحر در یمن رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز یکشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۵۰ مایل دریایی جنوب شرقی الشحر واقع در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: ما گزارشی از حادثه‌ ای در ۵۰ مایل دریایی جنوب شرقی الشحر در یمن دریافت کردیم. یک قایق بادبانی حامل افراد مسلح به یک کشتی نزدیک شد.

العربیه به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص مدعی شد: به نظر می‌رسید که آنها در تلاش برای سوار شدن به آن بودند. این کشتی پس از حادثه در سواحل یمن، به سمت بندر بعدی خود در حرکت است.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.

کد مطلب 6866977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها