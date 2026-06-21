حادثه امنیتی در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز یکشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۵۰ مایل دریایی جنوب شرقی الشحر واقع در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: ما گزارشی از حادثه‌ ای در ۵۰ مایل دریایی جنوب شرقی الشحر در یمن دریافت کردیم. یک قایق بادبانی حامل افراد مسلح به یک کشتی نزدیک شد.

العربیه به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص مدعی شد: به نظر می‌رسید که آنها در تلاش برای سوار شدن به آن بودند. این کشتی پس از حادثه در سواحل یمن، به سمت بندر بعدی خود در حرکت است.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.