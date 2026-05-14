توقیف یک کشتی در نزدیکی بندر فجیره امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۳۸ مایل دریایی شمال شرقی الفجیره دریافت کرده است.

در گزارش این مرکز آمده است، یک کشتی در حال پهلو گرفتن در الفجیره توقیف شد و اکنون به سمت آب‌های سرزمینی ایران در حرکت است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس نام کشتی را اعلام نکرده و تحقیقات ادامه دارد. فجیره یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات نفت امارات و بندر اصلی این کشور خارج از خلیج فارس است.

ایران از آغاز جنگ آمریکایی-صهیونیستی، چندین کشتی وابسته به این دولت های متخاصم را توقیف کرده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این اختلال موجب کمبود سوخت وانرژی در جهان شده است.

ایران اعلام کرده در صورت پایان کامل جنگ آمریکایی-صهیونیستی و محاصره دریایی، آماده است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت ملاحظاتی تضمین کند.