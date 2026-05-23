۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

لژیونر تبریزی با پرچم ایران بر سکوی قهرمانی

تبریز- امیر ابراهیم‌زاده با پرچم جمهوری اسلامی ایران بر سکوی قهرمانی تیمش در لیگ ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابراهیم‌زاده، بازیکن سابق تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک که فصل اخیر را در باشگاه «شفاباکو» در لیگ یک جمهوری آذربایجان سپری کرد، موفق شد همراه با این تیم به مقام قهرمانی رسیده و جواز صعود به لیگ برتر فوتبال آذربایجان را کسب کند.

ابراهیم‌زاده که در طول فصل عملکرد درخشانی داشت و تا پیش از دوران مصدومیت، صدرنشین جدول گلزنان این رقابت‌ها بود، در نهایت عنوان بهترین گلزن تیم شفاباکو و سومین گلزن برتر لیگ یک این کشور را به خود اختصاص داد.

نکته قابل توجه در مراسم اهدای جام، اقدام این بازیکن ایرانی بود که در لحظه دریافت مدال و کاپ قهرمانی، با پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی سکو حاضر شد؛ اقدامی که با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم همراه بود.

