ایران دخالت های آمریکا در کوبا را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) دوم خردادماه در خصوص مداخلات غیرقانونی آمریکا در امور داخلی کوبا بیانهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دخالتهای مستمر هیأت حاکمه آمریکا در امور داخلی کوبا، تحریمهای غیرقانونی، اقدامات تحریک آمیز و فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی علیه این کشور را به شدت محکوم میکند.
این بیانیه میافزاید: تحریمهای اقتصادی و تجاری آمریکا علیه کوبا که از سال ۱۹۶۰ متعاقب انقلاب مردم کوبا اعمال شده و ادامه یافته است تعرض به حاکمیت ملی این کشور و اصول بنیادین منشور ملل متحد به ویژه اصل احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها بوده و موجب نقض فاحش حقوق انسانی مردم کوبا و آسیبهای گسترده اقتصادی علیه این کشور شده است.
وزارت امور خارجه در این بیانیه خاطرنشان کرده است: تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری آمریکا علیه کوبا طی ۶۶ سال گذشته - که طولانیترین تحریم علیه یک کشور به شمار میآید - به دلیل آثار و پیامدهای گسترده بر حقوق بشر مردم کوبا، جنایت علیه بشریت است و هیأت حاکمه آمریکا باید به خاطر ارتکاب این جنایات مورد مواخذه قرار گیرد.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: اقدام هیأت حاکمه آمریکا در ماههای اخیر در تشدید تحریمها و اعمال محاصره دریایی علیه کوبا همراه با ادعاهای تحریک آمیز و بی اساس علیه این کشور که با هدف آشکار ارعاب و باجگیری از دولت کوبا صورت میگیرد نمونه دیگری از قانون شکنی و قلدری آمریکا است که باید توسط همه دولتها و سازمان ملل متحد محکوم شود.
این بیانیه میافزاید: بدون تردید اراده ملتها برای حفظ استقلال و عزت ملی را نمیتوان با تحریم و تهدید در هم شکست. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی کامل با دولت و مردم کوبا بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها عدم مداخله در امور داخلی دولتها و پایان دادن به اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه تأکید میکند.
