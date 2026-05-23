به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ادامه نشست‌های تخصصی فدراسیون‌ها و انجمن‌های کاندید اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا، امروز مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در نشستی جداگانه، آخرین وضعیت چهار رشته تنیس روی میز، تیروکمان، شمشیربازی و انجمن ورزش‌های الکترونیک را مورد بررسی قرار دادند.

این نشست با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، محمدرضا عابدی‌محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل، فاطمه موسوی‌زاده از واحد بین‌الملل و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در جریان این نشست، فدراسیون‌ها گزارشی از وضعیت ملی‌پوشان، روند اردوهای آماده‌سازی، برنامه مسابقات تدارکاتی، شرایط کسب سهمیه و شانس حضور موفق در بازی‌های آسیایی ارائه کردند و در ادامه، مباحث تخصصی مربوط به ارزیابی فنی ورزشکاران و نحوه اعزام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در این نشست با تاکید بر سیاست اعزام کاروانی کیفی اظهار داشت: «باید با اعزام کاروانی کیفی بهترین نتیجه را بگیریم. شرایط کشور از همه نظر، به‌ویژه در بحث اقتصادی، ایجاب می‌کند با بیشترین حساسیت نسبت به هزینه‌ها تصمیم‌گیری کنیم و بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم.»

وی افزود: «هدف این است که کاروان اعزامی ایران با ترکیبی هدفمند و مبتنی بر شانس موفقیت، بتواند عملکردی قابل قبول و در شأن ورزش کشور ارائه دهد.»

در ادامه، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، خروجی بررسی‌های کارشناسی مرکز نظارت را درباره وضعیت هر یک از این رشته‌ها تشریح کرد و درباره جزئیات فنی، شرایط ورزشکاران، شاخص‌های ارزیابی و برنامه‌های آماده‌سازی با نمایندگان فدراسیون‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخت.

همچنین محمدرضا عابدی‌محزون به نمایندگی از وزارت ورزش و جوانان، بر حساسیت ویژه وزیر ورزش و مجموعه وزارتخانه نسبت به اعزام کاروانی موفق و کاملاً کیفی تاکید کرد و گفت: «باید بهترین‌ها معرفی شوند؛ ورزشکاران مدال‌آور و دارای شانس موفقیت در اولویت قرار دارند و در سایر رشته‌ها نیز نگاه حمایتی مدنظر خواهد بود.»

وی ادامه داد: «تمام این مباحث برای آن است که کاروان ایران با حداقل نفرات، نتایجی ارزشمند، قابل دفاع و در شأن ورزش کشور کسب کند؛ نتایجی که هم برای وزارت ورزش، هم کمیته ملی المپیک و هم خود فدراسیون‌ها قابل دفاع باشد.»

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ نیز با اشاره به روند مستمر ارزیابی رشته‌ها و ورزشکاران گفت: «به دقت شرایط رشته‌ها و نفرات اعزامی را زیر نظر داشته و داریم و در روزهای پیش‌رو این نظارت، پیگیری و همراهی دوچندان خواهد شد.»

وی افزود: «باید تمام داشته‌هایمان را به کار ببندیم تا در این شرایط بتوانیم با کسب نتایجی قابل قبول، موجبات شادی مردم ایران را فراهم کنیم.»

در این نشست، از فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علیقارداشی رئیس و علی حدادکر دبیر فدراسیون، از فدراسیون تیروکمان غلامرضا شعبانی‌بهار رئیس و اکبر فریدفتحی دبیر فدراسیون، از فدراسیون شمشیربازی علیرضا پورسلمان رئیس و محسن وحدانی‌دبیر و از انجمن ورزش‌های الکترونیک، لقمان شاورانی رئیس، محمود اذوش دبیر، الهام احمدی مربی بانوان و نیما خیراله مسئول روابط بین‌الملل حضور داشتند و گزارشی از آخرین وضعیت این رشته‌ها و برنامه‌های آماده‌سازی خود ارائه کردند.