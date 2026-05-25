کمانداران ایران در آزمون جهانی/ کاپ ترکیه ملاک اعزام به ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا قرار است اواخر شهریور سال ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن برگزار شود و از همین حالا فدراسیون‌های ورزشی برنامه‌ریزی خود را برای حضور در این رویداد مهم آغاز کرده‌اند. در شرایطی که کمتر از چهار ماه تا آغاز این بازی‌ها باقی مانده سیاست کمیته ملی المپیک برای اعزام کاروان ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است؛ سیاستی که طی سال‌های اخیر بر پایه «اعزام کیفی» بنا شده و حالا به نظر می‌رسد برای بازی‌های ناگویا با سختگیری بیشتری دنبال خواهد شد.

بر همین اساس گفته می‌شود در برخی رشته‌ها احتمال کاهش تعداد نفرات اعزامی وجود دارد و حتی ممکن است تنها ورزشکارانی که شانس کسب نتیجه مطلوب و حضور رقابتی در سطح آسیا را دارند جواز حضور در این بازی‌ها را به دست آورند. یکی از رشته‌هایی که وضعیت اعزام آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تیراندازی با کمان است.

هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره تعداد کمانداران اعزامی به بازی‌های آسیایی اتخاذ نشده اما مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان ارزیابی عملکرد ملی‌پوشان در رقابت‌های کاپ جهانی ترکیه را به عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌اند. بر این اساس مقرر شده پس از پایان این مسابقات و بررسی نتایج کسب‌شده درباره ترکیب نهایی تیم اعزامی به ناگویا تصمیم‌گیری شود.

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران این روزها در حالی مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد که رقابت‌های کاپ جهانی ترکیه نخستین حضور رسمی و بین‌المللی کمانداران ایران در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. این مسابقات قرار است خردادماه سال جاری به میزبانی ترکیه برگزار شود و اهمیت آن برای کمانداران ایرانی تنها به کسب مدال یا رتبه محدود نمی‌شود؛ بلکه نتایج این رویداد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت حضور آن‌ها در بازی‌های آسیایی ناگویا داشته باشد.

ملی‌پوشان ایران در شرایطی راهی ترکیه خواهند شد که پیش از این قرار بود سال جدید میلادی را با حضور در رقابت‌های کاپ آسیایی آغاز کنند. مسابقاتی که فروردین‌ ۱۴۰۵ به میزبانی تایلند برگزار شد اما اعزام تیم ایران به این رقابت‌ها به‌دلیل شرایط موجود و آغاز جنگ لغو شد تا برنامه آماده‌سازی تیم ملی دستخوش تغییر شود.

حالا کاپ جهانی ترکیه نه‌تنها نخستین میدان رسمی کمانداران ایران در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود بلکه به نوعی آزمونی سرنوشت‌ساز برای تعیین ترکیب احتمالی تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی نیز خواهد بود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند تکلیف بسیاری از ملی‌پوشان را برای حضور در مهم‌ترین رویداد ورزش قاره آسیا مشخص کند.