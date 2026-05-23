سردار دامغانی: وحدت و روحیه جهادی رمز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی، بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی در منطقه سیاهکل، با تجلیل از ایستادگی مردم، اظهار کرد: همزمان با سالگرد عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس و فتح خرمشهر، توفیق بهره‌برداری از پروژه‌های خدمت‌رسانی فراهم شد.

وی با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر نماد عینی غیرممکن‌هایی بود که با توکل بر خدا و توانمندی مردم حاصل شد، افزود: امروز همین الگو باید در میدان خدمت‌رسانی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن به کار گرفته شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با مرور تاریخ دفاع مقدس، آزادسازی خرمشهر را یک نقطه عطف تاریخی دانست و گفت: استان گیلان در عملیات بیت‌المقدس با تقدیم ۲۶۲ شهید، سهم ارزنده‌ای در این پیروزی بزرگ داشت.

وحدت؛ رمز مقابله با توطئه‌های دشمن

دامغانی با تأکید بر اینکه راهبرد پیشرفت کشور همان مسیر دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: دشمنان انقلاب پس از سال‌ها تقابل، امروز به دنبال ایجاد تفرقه، جناح‌بندی و جدایی ملت از حاکمیت هستند و با استفاده از بهانه‌های فرهنگی و اقتصادی تلاش می‌کنند این «وحدت کلمه» را خدشه‌دار کنند. شرط اصلی رشد و تعالی کشور، حفظ وحدت حداکثری است.

وی با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن گفت: هدف نهایی دشمن را فراتر از تضعیف اقتصادی، تجزیه جغرافیای ایران است. دشمن با ایران تنها به دلیل مذهب نمی‌جنگد، بلکه با یکپارچگی، انسجام و ظرفیت جغرافیایی ایران مشکل دارد. طرح‌های تکه‌تکه کردن ایران از دوران پیش از انقلاب تا کنون، نشان می‌دهد انقلاب اسلامی با ایجاد پیوند ناگسستنی میان هویت ملی ایرانی و هویت فرهنگی اسلامی، مانع اصلی این توطئه‌ها شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان در تبیین جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: ما همزمان با دو نوع جنگ مستقیم و نیابتی در دو حوزه اصلی روبرو هستیم. در حوزه اقتصادی، دشمن ترکیبی از تحریم‌های مستقیم و فعالیت شبکه‌های اخلالگر نیابتی را به کار گرفته است. در حوزه فرهنگی نیز، همزمان با هجمه مستقیم شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ای، گروه‌های نفوذی در داخل به عنوان شبکه نیابتی برای تضعیف اعتقادات و هویت جوانان تلاش می‌کنند.

روحیه جهادی؛ موتور محرک رفع محرومیت

سردار دامغانی با اشاره به عملکرد گروه‌های جهادی و بسیجیان در عرصه‌های سازندگی، اظهار کرد: روحیه جهادی، همان مولفه‌ای است که کارهای «نشدنی» را «شدنی» می‌کند. امروز در پروژه‌های محرومیت‌زدایی سیاهکل نیز همان روحیه، همان عزم و همان نگاه برای رضای خدا حاکم است. مشکلات کشور باید با همین روحیه جهادی و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و امداد الهی حل شود.

وی با اشاره به حماسه اخیر در «جنگ رمضان» و ایستادگی بی‌نظیر ملت، گفت: در این جنگ، تمام ظرفیت‌های نظامی برتر دنیا علیه ما بسیج شد. اما آنچه دشمن را با حیرت مواجه کرد، ایستادگی ناباورانه ملت ایران بود. دشمن در رسیدن به اهداف خود شکست خورد و حضور پرشور مردم در این روزها، ضربه کاری به اهداف دشمن وارد کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه امروز آمریکا در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند اهدافش را در مذاکرات به کرسی بنشاند و نه جرأت حمله نظامی مجدد را دارد، افزود: ما در میدان نبرد و مذاکره هر دو آمادگی کامل داریم.

دامغانی با اشاره به اهمیت جغرافیایی و تاریخی منطقه دیلمان، اظهار کرد: دیلمان منطقه‌ای با آوازه جهانی است که وقایع مهمی را از صدر اسلام تا به امروز در خود جای داده و افتخارات این منطقه به تمام جهان اسلام تعلق دارد.

وی در پایان بر لزوم مقابله با عقب‌ماندگی‌های گذشته در این منطقه تأکید کرد و گفت: امروز نیز ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و هجمه‌های فرهنگی، با عنایت خدا و اتصال به رهبری و نظام ولایت فقیه، شکست‌ناپذیر است و تسلیم نخواهد شد.