برنامه ریزی برای بازگشت هوایی حجاج خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خداشناس ضمن اعلام پایان عملیات اعزام زائران حج تمتع که از ۸ تا ۲۵ اردیبهشت سال جاری انجام شد، اظهار کرد: در این بازه زمانی، عملیات اعزام سراسری زائران از نقاط مختلف کشور با موفقیت به انجام رسید که سهمیه استان خراسان رضوی نیز به طور کامل محقق شد.
مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت خراسان رضوی با ارائه آمار نهایی عملیات حج سال ۱۴۰۵، افزود: در مجموع، ۱۷ هزار و ۳۶۲ نفر شامل ۱۷ هزار و ۱۹۰ زائر (۸۰۹۷ مرد و ۹۰۹۳ زن) و ۱۷۲ نفر عوامل اجرایی، طی ۷۲ پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند که از این تعداد، ۳۲۳۰ زائر متعلق به استان خراسان رضوی بودند.
وی با اشاره به مقایسه آماری اعزامها نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: با توجه به اعزام ۱۰ هزار و ۳۵۴ زائر از استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴، شاهد کاهش چشمگیر تعداد زائران در سال جاری هستیم.
خداشناس «شرایط ناپایدار منطقهای» را بزرگترین چالش عملیات حج امسال دانست و گفت: این وضعیت موجب شد برنامهریزیهای کلان سازمان حج و زیارت دستخوش تغییر شود؛ بهطوری که پیشبینی اعزام ۸۵ هزار زائر در سطح کشور به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت و به تبع آن، سهمیه استان خراسان رضوی نیز از ۹۵۸۰نفر به ۳۲۳۰ نفر تقلیل یافت.
مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت خراسان رضوی درباره سطح خدمات ارائهشده به زائران اظهار کرد: تمامی حوزههای خدماتی اعم از تغذیه، تدارکات، حملونقل، بهداشت و درمان، اسکان و امور فرهنگی و دینی، بر اساس برنامهریزیهای دقیق سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری از چندین ماه قبل تدارک دیده شده بود تا زائران با آرامش خاطر مناسک خود را به جای آورند.
وی تصریح کرد: برنامهریزی برای بازگشت هوایی حجاج در دستور کار قرار دارد و زمانبندی دقیق پروازها پس از ابلاغ از سوی سازمان مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید. بر اساس پیشبینیهای اولیه، نخستین گروه از حجاج خراسان رضوی از تاریخ ۱۱ خرداد از طریق فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد وارد کشور خواهند شد.
