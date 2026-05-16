۱۷ هزار و ۴۴۶ زائر حج از فرودگاه مشهد اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی بنی اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۴۴۶ زائر حج تمتع امسال از فرودگاه مشهد عازم مدینه منوره شدند و با اعزام آخرین کاروان طی روز گذشته این عملیات پایان یافت.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی افزود: این زائران از هشتم تا ۲۵ اردیبهشت ماه از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مدینه منوره منتقل شدند.

وی بیان کرد: اعزام زائران توسط ۷۲ پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام شد.

امانی بنی ادامه داد: ۳۶۴ هزار و ۷۸۴ کیلوگرم بار زائران نیز طی این عملیات منتقل شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه‌ریزی کامل برای بازگشت حجاج نیز انجام شده و فرودگاه مشهد آمادگی لازم را برای انجام پروازهای برگشت و میزبانی از حجاج داراست.