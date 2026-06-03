مسافران فرودگاه مشهد امشب از قطارشهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن‌ جعفری اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم رونمایی از یادمان غدیر در بلوار جمهوری اسلامی منتهی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، از مسافران درخواست می‌شود امشب (۱۳ خردادماه) جهت عزیمت به فرودگاه حتی‌المقدور از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی تاکید کرد: پروازهای فرودگاه مشهد امشب براساس برنامه انجام شده و هیچ‌گونه تاخیری نخواهد داشت لذا از مسافران تقاضا می‌شود حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از پرواز در فرودگاه مشهد حضور پیدا کنند.