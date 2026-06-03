  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

مسافران فرودگاه مشهد امشب از قطارشهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند

مسافران فرودگاه مشهد امشب از قطارشهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند

مشهد- مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از مسافران خواست‌ امشب (۱۳ خردادماه) جهت عزیمت به فرودگاه مشهد حتی‌الامکان از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن‌ جعفری اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم رونمایی از یادمان غدیر در بلوار جمهوری اسلامی منتهی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، از مسافران درخواست می‌شود امشب (۱۳ خردادماه) جهت عزیمت به فرودگاه حتی‌المقدور از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی تاکید کرد: پروازهای فرودگاه مشهد امشب براساس برنامه انجام شده و هیچ‌گونه تاخیری نخواهد داشت لذا از مسافران تقاضا می‌شود حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از پرواز در فرودگاه مشهد حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6848848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها