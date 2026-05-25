به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی در نشست هماهنگی عملیات بازگشت حجاج تمتع، با اشاره به همکاری مطلوب میان فرودگاه مشهد و سازمان حج و زیارت در روند اعزام زائران اظهار کرد: فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد در موسم حج تمتع امسال با اعزام بیش از ۱۷ هزار زائر، یکی از سه مبداء اصلی اعزام حجاج کشور به سرزمین وحی بوده است.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی افزود: تمامی تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای تسهیل روند بازگشت زائران اندیشیده شده و فرودگاه بینالمللی مشهد همانند سالهای گذشته، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات خود، خدماترسانی مطلوب و شایستهای به حجاج ارائه خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم زائران و مستقبلین خاطرنشان کرد: اصل تکریم زائران و مستقبلین در عملیات بازگشت حج تمتع، سرلوحه اقدامات تمامی کارکنان فرودگاه بینالمللی مشهد قرار دارد و تلاش خواهیم کرد روند بازگشت حجاج با نظم، آرامش و سهولت کامل انجام شود.
امانی بنی ادامه داد: عملیات بازگشت زائران تمتع از ۱۱ خردادماه آغاز شده و تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، تمامی بخشهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی فرودگاه در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی یادآور شد: با استمرار همکاری و هماهنگی میان تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط، امیدواریم عملیات بازگشت زائران حج تمتع امسال نیز بهصورت منظم، ایمن و در شأن زائران بیتالله الحرام برگزار شود و فرودگاه مشهد بار دیگر نقش مهم خود را بهعنوان یکی از اصلیترین دروازههای بازگشت حجاج کشور ایفا کند.
نظر شما