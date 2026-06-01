به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کاروان زائران سرزمین وحی بامداد سه شنبه با پرواز ۱۶۳۹ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از مبداء جده، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس شد.

براساس این گزارش؛ عملیات بازگشت زائران حج تمتع استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی و بخشی از زائران استان‌های تهران و گلستان از طریق فرودگاه بین‌المللی مشهد تا ۱۸ خردادماه امسال ادامه خواهد داشت.

فرودگاه بین‌المللی مشهد، همانند سنوات گذشته، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران سرزمین وحی در ایام بازگشت به‌کار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ حجاج ایرانی در موسم حج امسال از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی شامل مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان، اصفهان و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) منتقل خواهند شد.

امسال تمامی پروازهای بازگشت حجاج به‌صورت مستقیم از فرودگاه جده به مقاصد تعیین‌شده در کشور انجام خواهد شد.