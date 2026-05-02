به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی با اشاره به آخرین آمار از اعزام زائران سرزمین وحی اظهار کرد: در بازه زمانی هشتم تا یازدهم اردیبهشتماه، در مجموع ۳ هزار و ۴۶۱ زائر حج تمتع از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد به مقصد مدینه منوره اعزام شدند.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی با اشاره به جزئیات این اعزامها افزود: انتقال زائران تمتع در قالب ۱۴ پرواز و توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام شده است.
وی با تاکید براینکه فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهدمقدس آمادگی کامل برای تداوم پروازهای رفت و برگشت حجاج را دارد، خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای انجام پروازهایی ایمن، منظم و باکیفیت فراهم شده و خدماترسانی به زائران سرزمین وحی با حداکثر ظرفیت در حال انجام است.
