  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

اعزام ۳ هزار و ۴۶۱ زائر حج تمتع از فرودگاه بین‌المللی مشهد 

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از اعزام ۳ هزار و ۴۶۱ زائر حج تمتع از فرودگاه بین‌المللی مشهد در ۴ روز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی با اشاره به آخرین آمار از اعزام زائران سرزمین وحی اظهار کرد: در بازه زمانی هشتم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه، در مجموع ۳ هزار و ۴۶۱ زائر حج تمتع از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد به مقصد مدینه منوره اعزام شدند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با اشاره به جزئیات این اعزام‌ها افزود: انتقال زائران تمتع در قالب ۱۴ پرواز و توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام شده است.

وی با تاکید براینکه فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس آمادگی کامل برای تداوم پروازهای رفت و برگشت حجاج را دارد، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای انجام پروازهایی ایمن، منظم و باکیفیت فراهم شده و خدمات‌رسانی به زائران سرزمین وحی با حداکثر ظرفیت در حال انجام است.

کد مطلب 6817638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها