کوه پیکر: هنوز نرخنامه جدید نان ابلاغ نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر کوهپیکراظهار کرد: از ابتدای سال، افزایش هزینههایی همچون بیمه، حاملهای انرژی و دستمزد کارگران را بهصورت کامل آنالیز و جزئیات آن را به کارگروه مربوطه ارائه کردهایم و اکنون تصمیمگیری درباره میزان افزایش قیمت بر عهده این کارگروه است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد افزود: هر زمان نرخهای جدید در سامانه بارگذاری و نهایی شود، موضوع به اتحادیه اطلاع داده خواهد شد تا به واحدهای نانوایی ابلاغ شود.
وی با طرح این پرسش که افزایش قیمت بیشتر شامل چه نوع نانهایی خواهد شد؟، بیان کرد: فعلا موضوع افزایش نرخ بیشتر در حوزه نانهای یارانهای مطرح است، اما در بخش نان سنتی نیز به دلیل کارگرمحور بودن واحدها و افزایش هزینههای معیشتی کارگران، فشار بیشتری به نانوایان وارد میشود.
کوهپیکر ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده که در حوزه نان سنتی حمایت بیشتری صورت بگیرد، چراکه بخش عمده هزینههای این واحدها مربوط به نیروی انسانی است، اما اینکه در نهایت چه میزان افزایش و برای کدام بخش اعمال شود، هنوز مشخص نیست و باید در کارگروه تصمیمگیری شود.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با تاکید بر اینکه اتحادیه صرفا پیشنهادات و آنالیز هزینهها را ارائه میدهد، بیان کرد: هر تصمیمی که از سوی مسئولان و کارگروه مربوطه اتخاذ شود، همان نرخ در سامانه اعمال و از سوی اتحادیه به صنف اعلام خواهد شد و اتحادیه نقشی در تغییر یا تعیین مستقل قیمتها ندارد.
