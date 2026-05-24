به اندازه بیمه اجباری کارگران فرار بیمه ای در کاشان داریم

ماشاالله زهتابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از محیط‌های کاری در کاشان نسبت به امنیت شغلی کارگران بی انصافی می‌کنند، اظهار کرد: واقعیت این است که تا امنیت شغلی نباشد معیشت کارگران هم ثبات ندارد و عدم ثبات باعث می شود که کارگران که بخش زیادی از جامعه هستند زندگی آنها دچار مشکل شود.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی نیز معیشت کارگران ۵۰ درصد عقب‌تر از تورم است، ابراز کرد: و اگر کارگران به دلایل خاص همانند جنگ یا هر موضوع دیگه به بیمه بیکاری فرستاده شود این معیشت با سختی بیشتری همراه خواهد بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان تصریح کرد: به دلیل عدم تامین معیشت کارگران، مزد برای آنها مهمتر از بیمه است و کارگر برای جبران بخشی از معیشت با کارفرما به توافق می‌رسد که بیمه نشود و بخشی از حق بیمه را بگیرد که این منجر به فرار بیمه ای می‌شود و طبق برآوردها به اندازه کارگرانی که در کاشان بیمه اجباری شده اند، فرار بیمه‌ای داریم.

وی گفت: برخی از کارفرماها متاسفانه کارگر را به عنوان سنگ کم و زیاد خود حساب می‌کنند و امروز برای بخشی از کارفرمایان ارزش نخ بیش از نیروی کار و کارگر است چراکه واحدهای تولیدی در شرایط کنونی بیشتر مشتری محور است و کارفرما به جای اینکه نیروی کار خود رت حفظ کند بیشتر به دنبال تامین منابع و منافع خود است.

زهتابی با بیان اینکه متاسفانه برخی از کارفرمایان سواستفاده می کنند، افزود: وجود قراردادهای سفید امضا باعث شده است که کارگران بدون توجه به تبعات آن نسبت به امضای آن مبادرت کنند چراکه برای کارگران کار و اشتغال و کسب روزی و گذراندن معیشت مهم است از این رو تن به قراردادهای سفیدامضا می‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اینکه اشتغال اتباع در کاشان در واحدهای صنعتی به یک رویه خطرناک تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: کارگران اتباع برای کافرما دارای منافع مادی است و از این رو تمایل به بکارگیری آنها دارند در صورتیکه این موضوع از نظر قانونی محدودیت دارد.