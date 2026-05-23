به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا جمشیدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری از ثبت رکورد تازه تولید شرکت پتروشیمی نوری در ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این شرکت پارسال رتبه نخست فروش حجمی و صادراتی پتروشیمی‌های کشور را کسب و افزایش ۵۰.۷درصدی فروش داخلی و ۵۱درصدی فروش صادراتی را ثبت کرد.

وی دو پروژه بازیابی گازهای مشعل‌ و شیرین‌سازی ترکیبات سنگین برای تولید گازوئیل یورو ۶ را شاخص‌ترین پروژه‌های شرکت پتروشیمی نوری دانست و افزود: پروژه تولید گازوئیل یورو ۶ این شرکت به‌عنوان نخستین پروژه در ایران اجرا شده و آماده بهره‌برداری است و حدود ۷۰ درصد تجهیزات آن ساخت داخل است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری با اشاره به تمرکز مجموعه بر توسعه بخش‌های مختلف همگام با فناوری‌های روز دنیا تأکید کرد: این شرکت به مجموعه‌ای بدل شده که می‌تواند چالش‌های پیش‌ِروی مجتمع و شرکت‌های زیرمجموعه را نیز حل کند.

وی منابع انسانی توانمند و متخصص و زیرساخت‌های مطلوب پتروشیمی نوری از بدو تأسیس را مهم‌ترین دلیل موفقیت‌ها و سرمایه اصلی این شرکت دانست و گفت: همه بخش‌های این شرکت براساس معیارهای مختلف برای شناسایی انحراف‌های موجود بررسی شده و بهبود یافته است. تولید محصول متناسب ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار، ﺗﻮﺳﻌﻪ فناوری دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﻣﺸﺎرکت داﻧﺸﻰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪینگی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌گذاری‌ها از مهم‌ترین راهبردهای شرکت است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی‌ در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی کشور قرار داد، افزود: شرکت پتروشیمی نوری در دوازدهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با ارزیابی‌های بسیار سخت‌گیرانه موفق به کسب تندیس بلورین شد؛ ارزیابی‌های جایزه تعالی براساس الگوی EFQM ویرایش ۲۰۲۵، ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ۷ ﻣﻌﯿﺎر و متشکل از ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺟﻬﺖگیری، اﺟﺮا و ﻧﺘﺎﯾﺞ انجام شده است.