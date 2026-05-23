۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

یک انبار احتکار کالاهای اساسی در بندرلنگه کشف شد

بندرعباس - جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرستان بندرلنگه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در پی وقوع اتفاقات اخیر در کشور و کمبود کالای اساسی و احتکار مایحتاج شهروندان توسط برخی از سودجویان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه با انجام کار اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند در بندرکنگ یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیمی به محل اعزام و با حضور نماینده تعزیرات شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰ تن برنج احتکار شده کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا و سازمان تعزیرات معرفی شد ، ارزش مالی کالاهای اساسی احتکاری کشف شده از این انبار را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

