کشف ۵ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم نوری‌مقدم از کشف ۵ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در این شهرستان به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتکار مقادیر قابل‌توجهی روغن خودرو توسط فردی در یکی از انبارهای سطح شهرستان تویسرکان، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تویسرکان، پس از انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از انبار مذکور، ۵ هزار لیتر روغن خودرو با برندهای مختلف را که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با اشاره به ارزش ریالی این محموله گفت: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه بیش از ۱۵ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

سرهنگ نوری‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد که پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی و احتکار کالاهای اساسی که موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق شهروندان شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.