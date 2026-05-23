بیانیه ارتش پاکستان در خصوص پایان سفر «عاصم منیر» به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ارتش پاکستان در خصوص پایان سفر فیلد مارشال عاصم منیر به ایران بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی ارتش پاکستان در این خصوص آمده است: فیلد مارشال عاصم منیر سفر رسمی کوتاه اما بسیار پرباری به ایران داشت. مذاکرات فرمانده ارتش پاکستان در تهران بر تسریع رایزنی‌ های جاری برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه متمرکز بود.

ارتش پاکستان در بیانیه خود افزود: رایزنی‌ های فرمانده ارتش در ایران پیشرفت دلگرم‌ کننده‌ ای در جهت دستیابی به تفاهم نهایی داشته است.

عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان که عصر دیروز برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی به ایران سفر کرد بعدازظهر امروز تهران را ترک کرد.