جزییاتی از سفر «عاصم منیر» به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروهای دفاع ملی پاکستان، سفر رسمی کوتاه اما بسیار پرباری به ایران داشت.

در طول این سفر، وی به عنوان بخشی از تلاش‌ های میانجیگری مداوم با هدف کاهش تنش و تعامل سازنده، در بحبوحه تنش‌ های منطقه‌ ای با مقامات ایرانی دیدارهای سطح بالایی داشت. عاصم منیر با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار کرد.

مذاکرات همچنان بر تسریع روند مشورتی در حال انجام در راستای حمایت از صلح و ثبات در منطقه و دستیابی به یک توافق قطعی متمرکز بود. این دیدارها در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و به طور معناداری به روند میانجیگری کمک کرد. مذاکرات فشرده در ۲۴ ساعت گذشته به پیشرفت دلگرم‌ کننده‌ ای در مسیر دست یابی به یک توافق منجر شد.

مقامات ارشد ایرانی از نقش صادقانه و سازنده پاکستان در تسهیل گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای قدردانی کردند.

در بدو ورود، فیلد مارشال مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور به همراه مقامات ارشد کشوری و لشکری ایران قرار گرفت.