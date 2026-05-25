عاصم منیر: توافق ایران و آمریکا در آستانه دستیابی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، همزمان با تشدید تلاش‌ های میانجیگرانه اسلام‌ آباد بین تهران و واشنگتن، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان امروز دوشنبه به وانگ یی وزیر امور خارجه چین، گفت که توافق آمریکا و ایران «در آستانه دستیابی است.»

چاینا دیلی به نقل از وزارت امور خارجه چین گزارش داد که منیر این اظهارات را در جریان دیداری در پکن بیان کرد.

منیر در دیدار مذکور، وانگ را در جریان آخرین تحولات پیرامون نقش پاکستان در مذاکرات با هدف کاهش تنش‌ ها بین ایران و آمریکا قرار داد.

فرمانده ارتش پاکستان پس از سفر هفته گذشته خود به تهران به پکن پرواز کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری شینهوا در خصوص این دیدار نوشت: دیپلمات ارشد چین، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور (CPC) و مدیر دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجه، در این دیدار گفت که ارتش پاکستان مدافع سرسخت منافع ملی و حامی جدی دوستی چین و پاکستان است و انتظارات خود را برای مشارکت مداوم ارتش پاکستان در روابط دوجانبه ابراز کرد.

وانگ یی، گفت: چین از تلاش‌های قاطعانه پاکستان برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن حمایت می‌ کند و امیدوار است که ارتش پاکستان به تلاش‌های همه‌ جانبه خود برای تضمین امنیت نیروها، پروژه‌ ها و مؤسسات چینی در پاکستان ادامه دهد.

فرمانده ارتش پاکستان هم در این دیدار گفت که توسعه همکاری های دوستانه با چین مورد اجماع کل جامعه پاکستان است و اسلام آباد صمیمانه از حمایت دیرینه پکن از توسعه اجتماعی- اقتصادی خود قدردانی می‌ کند.

وی اضافه کرد که ارتش پاکستان به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیت نیروها، پروژه‌ ها و مؤسسات چینی در خاک خود ادامه خواهد داد و آماده است تا همکاری‌ های ضدتروریسم میان دو کشور را به طور فعالانه ای تقویت کند.