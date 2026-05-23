  1. استانها
  2. تهران
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

ضبط شمش نقره قاچاق و جریمه ۱.۴ میلیاردی در شعبه تعزیرات شهرری

ضبط شمش نقره قاچاق و جریمه ۱.۴ میلیاردی در شعبه تعزیرات شهرری

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از ضبط شمش‌های نقره قاچاق و محکومیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی متخلف در شهرری خبر داد.

به گزارش مهر، داریوش جودکی،بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از ضبط شمش‌های نقره قاچاق و محکومیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی متخلف در شهرری خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و رأی به ضبط کالا و پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالای کشف‌شده صادر کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: این پرونده بر اساس گزارش پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر کشف کالای قاچاق، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6838844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها