ضبط شمش نقره قاچاق و جریمه ۱.۴ میلیاردی در شعبه تعزیرات شهرری

به گزارش مهر، داریوش جودکی،بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از ضبط شمش‌های نقره قاچاق و محکومیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی متخلف در شهرری خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و رأی به ضبط کالا و پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالای کشف‌شده صادر کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: این پرونده بر اساس گزارش پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر کشف کالای قاچاق، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.