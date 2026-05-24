جریمه ۲.۲ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از قطع برق ماینرهای قاچاق و جریمه ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریالی متخلف خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: شعبه ششم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ری، پرونده قاچاق ۱۲ دستگاه دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال را مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمهای معادل ارزش ریالی کالای کشفشده یعنی ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال محکوم کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف پس از گزارش پلیس امنیت اقتصادی، برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.