  1. استانها
  2. تهران
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

جریمه ۲.۲ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در تهران

جریمه ۲.۲ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در تهران

تهران- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از قطع برق ماینرهای قاچاق و جریمه ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریالی متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از قطع برق ماینرهای قاچاق و جریمه ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریالی متخلف خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: شعبه ششم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ری، پرونده قاچاق ۱۲ دستگاه دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال را مورد رسیدگی قرار داد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمهای معادل ارزش ریالی کالای کشفشده یعنی ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال محکوم کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف پس از گزارش پلیس امنیت اقتصادی، برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6840024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها