کشف محموله نقره قاچاق در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: در پی اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران هنگ مرزی شهرستان تایباد موفق به کشف یک محموله شمش نقره فاقد هرگونه اسناد قانونی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی بیان کرد: این عملیات زمانی آغاز شد که مأموران ایست و بازرسی به یک فرد اتباع افغانستانی مشکوک شدند و در بازرسی از وسایل شخصی متهم، مقدار۶ کیلوگرم شمش نقره قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ریال کشف شد.

وی گفت: شعبه گلوگاه‌ هفده شهریور تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد، علاوه بر ضبط کامل محموله قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل یک برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم کرد.

مدنی با تأکید بر ادامه برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا افزود: هرگونه ورود و خروج کالاهای مشمول قاچاق بدون اسناد رسمی، موجب تشکیل پرونده، ضبط کالا و جریمه سنگین خواهد شد.