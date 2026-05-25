محکومیت ۴ میلیاردی قاچاقچی گازوئیل در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت قاچاقچی گازوئیل به ضبط سوخت و پرداخت جریمه‌ای بالغ بر چهار میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار داشت: پرونده قاچاق چهار هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی شهرری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و رأی به ضبط سوخت کشف‌شده و پرداخت جریمه نقدی معادل چهار میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (بیش از دو برابر ارزش کالای قاچاق) صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: این محموله سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرری از یک کارگاه کشف و گزارش تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.