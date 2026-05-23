به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی ضمن تشریح آخرین وضعیت تأمین گوشت مرغ در لرستان، اظهار داشت: در روزهای اخیر با کاهش عرضه گوشت مرغ در بازار مواجه هستیم که دلیل اصلی آن، افت قابل‌توجه جوجه‌ریزی در دهه اول فروردین‌ماه به دلیل شرایط خاص کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای جبران این خلاء صورت‌گرفته است، افزود: ان‌شاءالله حداکثر تا پنجم خردادماه این محدودیت برطرف شده و عرضه مرغ گرم به شرایط پایدار و عادی باز خواهد گشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، تصریح کرد: در اردیبهشت‌ماه بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است. این در حالی است که تعهد ماهانه ما برای شرایط عادی، چهار میلیون قطعه است و پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده با روند افزایشی در جوجه‌ریزی، وضعیت عرضه بهبود یابد.

صیادی همچنین درباره قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار، گفت: از امروز قیمت عرضه مرغ گرم ۳۵۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده و هر مبلغی بیش از این نرخ، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: بازرسان و ناظران این سازمان ضمن رصد و پایش مستمر بازار، با متخلفان و گران‌فروشان به‌شدت برخورد خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: برای رفع نیاز شهروندان تا رسیدن به شرایط پایدار، توزیع مرغ منجمد همچنان در دستور کار قرار دارد و بازار مدیریت خواهد شد. به‌گونه‌ای که از ابتدای امسال تا کنون در حدود دو هزار تن مرغ منجمد در سطح شهرستان‌های مختلف استان عرضه و توزیع شده است.