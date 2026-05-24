آغاز فعالیت ۸۰ تیم بازرسی در بازار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی، صبح یکشنبه در کارگروه نظارت بر بازار که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان دستگاههای تخصصی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای دستور استاندار مبنی بر تشدید نظارتها بر بازار و واحدهای صنفی استان، ۸۰ تیم بازرسی در قالب قرارگاه استانی نظارت و بازرسی از اصناف و بازار فعالیت خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به انجام بازدیدهای سرزده از نانواییها و واحدهای صنفی سطح شهر، هدف از این اقدام را برخورد جدی با تخلفاتی نظیر احتکار، گرانفروشی، عدم عرضه کالا و عرضه کالاهای تاریخگذشته عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان ضمن تأکید بر لزوم تأمین آرامش خاطر مردم در تهیه مایحتاج روزانه، تصریح کرد: نظارت بر بازار باید به صورت مستمر و با جدیت دنبال شود تا شرایط اقتصادی در آرامش پیش برود.
محمدی با اشاره به اینکه اکثریت بازاریان استان همدان را افراد منصف و قانونمدار تشکیل میدهند، افزود: متأسفانه علیرغم تذکرات و پیگیریهای انجامشده، برخی از واحدها همچنان مرتکب تخلف میشوند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و دستگاههای متولی بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهند کرد.
وی در پایان در خصوص نحوه رسیدگی به گزارشهای بازرسی گفت: پس از تکمیل فرمهای نظارتی، موارد تخلف به دستگاههای تخصصی از جمله سازمان صمت و اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع و پس از ثبت در سامانههای مربوطه، مراحل قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان طی خواهد شد.
