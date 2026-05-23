میثم علیپور، رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال ایران، شامگاه امروز شنبه، در حاشیه دیدار تیمهای پالایش نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم در رقابتهای انتخابی باشگاههای غرب آسیا، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از میزبانی استان البرز تقدیر کرد و در عین حال به برخی شائبهها درباره بیطرفی محل برگزاری مسابقات پاسخ داد.
وی در ادامه با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای برگزاری این رویداد اظهار داشت: خدا را شکر مسئولان استان البرز حمایت کردند و شرایط را فراهم نمودند تا بتوانیم این مسابقات را در این شهر برگزار کنیم.
وی در پاسخ به برخی گمانهزنیها درباره بیطرف نبودن میزبانی به دلیل عدم حضور نمایندهای از استان البرز در این رقابتها، تصریح کرد: البرز یک استان مستقل است و نمایندهای در این دوره از مسابقات لیگ برتر ندارد. بحث مجاورت با استان تهران مطرح است، اما این استان، استانی مجزا محسوب میشود و طبیعتاً سالن اینجا زمینی بیطرف به شمار میرود.
رئیس سازمان لیگ بسکتبال کشور در واکنش به انتقاد یکی از تیمها مبنی بر اینکه تیم مقابل زودتر به سالن تمرینی دسترسی پیدا کرده است، این استدلال را رد کرد و گفت: اینکه تیمی یکی دو روز زودتر به کرج سفر کرده باشد، دلیل بر بیطرف نبودن مکان برگزاری مسابقه نیست. اگر تیمهای دیگر نیز زودتر از موعد اعلام آمادگی میکردند، قطعاً استان البرز با توجه به میزبانی خوبی که داشت، سالن را در اختیارشان قرار میداد.
علیپور در پایان ضمن ابراز رضایت از کیفیت میزبانی، خاطرنشان کرد: جا دارد تشکر ویژهای از مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و همچنین رئیس هیئت بسکتبال استان، آقای صالح قدیمی، داشته باشم. ایشان و سایر دوستان در هیئت استان واقعاً پیگیر بودند و مجموعه خوبی را فراهم کردند. امیدوارم بستری برای برگزاری مسابقات خوب دیگری نیز در این استان فراهم شود.
لازم به ذکر است؛ مرحله انتخابی رقابتهای باشگاهی غرب آسیا (مسابقات معرفی نمایندگان ایران به بازیهای آسیایی) به میزبانی سالن نشاط در مجموعه ورزشی انقلاب کرج در حال برگزاری است. این مسابقات با حضور تیمهای بالانشین لیگ برتر به صورت رفت و برگشت پیگیری میشود و در نهایت تیمهای اول و دوم، جواز حضور در رقابتهای آسیایی را کسب خواهند کرد.
