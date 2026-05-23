به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، امروز شنبه، در دومین نبرد انتخابی باشگاههای غرب آسیا، طوفانی ظاهر شد و در سالن نشاط کرج، نفت زاگرس جنوبی جهرم را ۹۴ بر ۸۱ در هم کوبید.
شاگردان حماد سامری با این برد ارزشمند، حکم صعودشان به مرحله پلیآف را امضا کردند.
آبادانیها که برای انتقام شکست دور رفت پا به میدان گذاشته بودند، با دفاعی آهنین و ضدحملههای رعدآسا جهرمیها را غافلگیر کردند.
نفوذهای مداوم گاردهای نفت آبادان، خط دفاعی حریف را به هم ریخت و فاصله دو تیم در پایان نیمه نخست، کابوس جبرانناپذیری برای نماینده فارس رقم زد.
در سوی مقابل، نفت زاگرس جنوبی با وجود تکستارههای خارجیاش، در ریتم پرسرعت بازی کم آورد و اشتباهات مکرر در اوتها و پرتابهای از دسترفته، کار را تمام کرد.
درخشش ارسلان کاظمی در کوارتر سوم با اسلمدانکهای پیاپی، مهر تأییدی بر برتری بلامنازع پالایش نفت آبادان و جشن صعود این تیم در البرز بود.
