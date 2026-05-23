  1. استانها
  2. البرز
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

در مسابقات انتخابی باشگاه های غرب آسیا

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان راهی پلی‌آف شد

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان راهی پلی‌آف شد

کرج_ تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان با کسب پیروزی ۹۴ بر ۸۱ مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم، ضمن جبران شکست دور رفت، جواز حضور در مرحله پلی‌آف انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، امروز شنبه، در دومین نبرد انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، طوفانی ظاهر شد و در سالن نشاط کرج، نفت زاگرس جنوبی جهرم را ۹۴ بر ۸۱ در هم کوبید.

شاگردان حماد سامری با این برد ارزشمند، حکم صعودشان به مرحله پلی‌آف را امضا کردند.

آبادانی‌ها که برای انتقام شکست دور رفت پا به میدان گذاشته بودند، با دفاعی آهنین و ضدحمله‌های رعدآسا جهرمی‌ها را غافلگیر کردند.

نفوذهای مداوم گاردهای نفت آبادان، خط دفاعی حریف را به هم ریخت و فاصله دو تیم در پایان نیمه نخست، کابوس جبران‌ناپذیری برای نماینده فارس رقم زد.

در سوی مقابل، نفت زاگرس جنوبی با وجود تک‌ستاره‌های خارجی‌اش، در ریتم پرسرعت بازی کم آورد و اشتباهات مکرر در اوت‌ها و پرتاب‌های از دست‌رفته، کار را تمام کرد.

درخشش ارسلان کاظمی در کوارتر سوم با اسلم‌دانک‌های پیاپی، مهر تأییدی بر برتری بلامنازع پالایش نفت آبادان و جشن صعود این تیم در البرز بود.

کد مطلب 6838906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها