۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

رقابت‌ های پاراوزنه برداری آزاد -الجزایر

مدال طلا و نقره بر گردن مهدی صیادی / امین‌زاده به مدال طلا رسید

ملی پوشان پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم، موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک نقره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از رقابت‌های آزاد پارا وزنه‌ برداری الجزایر، احمد امین زاده و مهدی صیادی ملی پوشان پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

مهدی صیادی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنه های ۲۳۰ و ۲۳۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. او در حرکت سوم خود وزنه ۲۳۸ کیلوگرمی را مهار کرد و به مدال نقره رسید. صیادی همچنین با ثبت رکورد ۷۰۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع دست پیدا کرد.

احمد امین زاده دیگر نماینده کشورمان در این دسته، در حرکت اول خود وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۴۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. امین زاده از انجام حرکت سوم انصراف داد و به مدال طلا دست یافت.

با پایان مسابقات امروز، رقابت های آزاد الجزایر در بخش انفرادی به اتمام رسید و پاراوزنه‌برداران از فردا در بخش تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.

