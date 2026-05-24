به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر، تیم میکس پاراوزنهبرداری کشورمان با ترکیب علی سیفی، علیرضا ایزدی و مهدیه محمدیان به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت بعد از تیمهای عراق و ساحل عاج در رتبه سوم ایستاد.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.
رقابتهای پاراوزنهبرداری آزاد قهرمانی آفریقا- اوران که در الجزایر جریان دشات، ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور در بخش آزاد به رقابت میپردازند و همچنین از این تعداد ۱۱۴ پاراوزنهبردار در قهرمانی آفریقا هم شرکت میکنند.
الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنهبردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابتها دارند.
مسابقات پاراوزنه برداری آزاد - الجزایر
تیم میکس پاراوزنه برداری ایران صاحب مدال برنز شد
ملی پوشان پاراوزنهبرداری ایران در ماده میکس مسابقات آزاد الجزایر موفق به کسب مدال برنز شدند.
