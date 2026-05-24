تیم میکس پاراوزنه برداری ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، تیم میکس پاراوزنه‌برداری کشورمان با ترکیب علی سیفی، علیرضا ایزدی و مهدیه محمدیان به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت بعد از تیم‌های عراق و ساحل عاج در رتبه سوم ایستاد.



کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.



رقابت‌های پاراوزنه‌برداری آزاد قهرمانی آفریقا- اوران که در الجزایر جریان دشات، ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور در بخش آزاد به رقابت می‌پردازند و همچنین از این تعداد ۱۱۴ پاراوزنه‌بردار در قهرمانی آفریقا هم شرکت می‌کنند.



الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنه‌بردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابت‌ها دارند.